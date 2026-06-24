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24.06.2026, 13:33

В Актау все ближе подходят к углублению дна порта

Общество 0 2 533 Ольга Максимова

В морском порту Актау продолжается реализация проекта по дноуглублению акватории порта, направленного на повышение безопасности судоходства и увеличение пропускной способности Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ). Об этом сообщили в министерстве транспорта РК, передает Lada.kz.

Фото министерства транспорта РК
Фото министерства транспорта РК

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Генеральный подрядчик – компания China Harbour Engineering Company Ltd. – завершила геодезические изыскания и обработку полученных данных, необходимых для реализации проекта. В рамках подготовительного этапа ведется мобилизация специализированного дноуглубительного флота, техники и оборудования.

Одновременно на участке карты намыва продолжается строительство ограждающей дамбы. Выполнена отсыпка 680 метров при общей протяженности сооружения 785 метров.

Начало основных дноуглубительных работ запланировано на вторую половину июля текущего года. Полностью завершить проект планируется до конца 2026 года. По итогам работ проходная осадка в акватории порта будет увеличена до 6-7 метров, что позволит обеспечить полную загрузку судов и повысить эффективность обработки грузов.

Проект станет одним из факторов роста потенциала ТМТМ: к 2028 году его мощности планируется увеличить с 6 млн до 10 млн тонн. Это будет способствовать дальнейшему укреплению роли Казахстана как важнейшего транспортно-логистического узла на маршруте Восток – Запад. За пять месяцев 2026 года объем контейнерных перевозок в направлении Китай – Европа по ТМТМ вырос на 30%.

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