До 10 лет лишения свободы: в Мангистау усилили борьбу с дропперами

В Мангистауской области активизировалась борьба с одним из самых опасных видов интернет-мошенничества – схемами с участием дропперов. Об этом сообщил специалист департамента экономических расследований Бердаулет Бисебаев на площадке регионального Центра общественных коммуникаций, передает Lada.kz .

Фото: ЦОК Мангистауской области

По словам Бердаулета Бисебаева, дроппер – это человек, на чью банковскую карту мошенники переводят украденные деньги. Иногда такие лица осознанно участвуют в схеме, но нередко становятся соучастниками, даже не подозревая об этом. Как говорит эксперт, преступники часто маскируют свои действия под «законный бизнес», предлагая доверчивым людям «лёгкий заработок».

В основном, в такие схемы вовлекаются студенты, безработные, пенсионеры, домохозяйки, а также люди, зависимые от алкоголя или наркотиков. Особенно уязвимы молодые люди от 18 до 25 лет. Именно они чаще всего становятся мишенью для киберпреступников, - пояснил Бердаулет Бисебаев.

При расследовании фактов онлайн-мошенничества первыми, к кому приходят следователи, становятся именно дропперы. По закону, они признаются соучастниками преступления и могут быть привлечены к уголовной ответственности по статье 190 УК РК (Мошенничество), а также по статье 28 УК РК – за участие в преступной группе. Максимальное наказание по этим статьям – до 10 лет лишения свободы.

Правоохранительные органы совместно с банками усиливают разъяснительную работу среди населения. В области регулярно проводятся встречи, на которых объясняется, какие риски несёт передача карты или данных третьим лицам, и чем может закончиться участие в «лёгких схемах».

В департаменте экономических расследований напомнили: если вы передали свою карту, SIM-карту или банковские реквизиты постороннему человеку – вы уже участвуете в преступной деятельности.