Управление образования Мангистау инициировало проверку частного детсада после избиения ребенка

В ведомстве сообщили, что в связи с инцидентом, произошедшим в частном детском саду, Актауским городским отделом образования создана специальная комиссия.

Цель комиссии – проведение комплексной проверки деятельности детского сада. Ход проверочных и следственных мероприятий находится на особом контроле акимата города, управления образования и департамента полиции Мангистауской области, - сообщили в пресс-службе управления.

Напомним, ранее в редакцию Lada.kz обратилась мать полуторагодовалой девочки. По её словам, в течение 40 минут её ребёнка избивал, душил и кусал другой малыш, в то время как няня всё это время отсутствовала.

В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что по факту произошедшего в частном детском саду инцидента возбуждено уголовное дело.