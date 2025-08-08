18+
07.08.2025, 19:08

Погоня в стиле GTA в Актау: водителя фуры лишили прав

Происшествия 0 1 153 Лиана Рязанцева

В Специализированном суде по административным правонарушениям Актау рассмотрено дело в отношении водителя фуры, устроившего опасную ночную гонку в попытках скрыться от полиции, передает Lada.kz.

Фото из архива
Фото из архива

Суд установил, что 29 июля 2025 года около часа ночи водитель фуры, сдавая назад на дороге в районе Промзоны-6, столкнулся с другим автомобилем, тем самым повредив её. После этого он умышленно покинул место аварии.

Водитель фуры не явился на судебное заседание и ходатайства об отложении рассмотрения дела суд не представил. В связи с этим суд пришёл к выводу о необходимости рассмотрения административного дела без его участия. Вина его была полностью доказана материалами дела, - говорится в сообщении суда.

Суд признал водителя фуры виновным по части 1 статьи 610, части 2 статьи 611 КоАП РК. Ему назначено наказание  штраф в размере 78 640 тенге и лишение водительских прав на один год. Постановление не вступило в законную силу.

Напомним, попытка остановить большегруз для проверки документов обернулась для сотрудников правопорядка погоней, которую читатели сравнили с популярной игрой GTA.

Позже в Сети блогер из Актау Азамат Сарсенбаев сообщил, что водитель сбежал накануне судебного разбирательства.

Комментарии

1 комментарий(ев)
шаман
шаман
Ему назначено наказание – штраф в размере 78 640 тенге и лишение водительских прав на один год - и все?
07.08.2025, 19:38
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

