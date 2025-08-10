В Актау на дороге перевернулся автомобиль, пострадал водитель

Қазақ тіліне аудару

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 10 августа, в Актау. В результате столкновения двух автомобилей один из них опрокинулся, пострадал водитель. Подробности инцидента Lada.kz . предоставили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Авария произошла сегодня, 10 августа, в 10:20 на дороге между 31А и 32А микрорайонами.

В Сети появилось видео ДТП, на котором видно, что один из автомобилей перевернулся, сбив на своём пути столб с камерами видеонаблюдения, а затем вылетел на пешеходную дорожку. Рядом стоит второй автомобиль с повреждениями. Перевернувшийся автомобиль находится в сильно искорёженном состоянии.

По информации полиции региона, водитель автомобиля Toyota Camry проехал на красный свет светофора и столкнулся с водителем Nissan Quest. В результате столкновения автомобиль Toyota Camry перевернулся.

Водителя Toyota Camry госпитализировали с травмами в больницу. В отношении него составлен административный протокол по статье 610 Кодекса об административных правонарушениях РК. Оба автомобиля эвакуированы на штрафстоянку, — сообщили в полиции.

В пресс-службе Мангистауской областной станции скорой и неотложной медицинской помощи отказались предоставлять информацию о пострадавшем, сославшись на выходной день.

Напомним, ранее дорожно-транспортное происшествие произошло ранним утром 3 августа на трассе Жетыбай – Актау. В результате аварии автомобиль опрокинулся, пострадали четыре пассажира.