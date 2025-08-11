ДТП с «перевёртышем» в Актау: о состоянии пострадавшего водителя рассказали врачи

Қазақ тіліне аудару

Медики рассказали о состоянии пострадавшего водителя в ДТП, которое произошло 10 августа в Актау, передает Lada.kz .

Фото: кадр видео

По информации пресс-службы Мангистауской областной многопрофильной больницы, водитель автомобиля, мужчина 1993 года рождения, находится в отделении травматологии.

У пациента закрытый перелом грудной клетки, закрытая травма позвоночника. Состояние – средней тяжести. Может самостоятельно передвигаться. Находится под наблюдением врачей, - рассказали врачи.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие произошло 10 августа на дороге между 31А и 32А микрорайонами.

В результате столкновения двух автомобилей один из них опрокинулся, пострадал водитель.

Как сообщили в полиции региона, водитель автомобиля Toyota Camry проехал на красный свет светофора и столкнулся с водителем Nissan Quest. В результате столкновения автомобиль Toyota Camry перевернулся.