Момент опасной аварии попал на видео в Актау

Қазақ тіліне аудару

В Сети опубликовано видео момента столкновения двух автомобилей, в результате которого один из них перевернулся и вылетел с дороги, передает Lada.kz .

Фото: кадр видео

В местных Instagram-пабликах опубликовали видео с моментом самой аварии.

На кадрах запечатлёно, как водитель автомобиля Toyota Camry проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Nissan Quest.

От удара автомобиль перевернулся и вылетел с дороги.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие произошло 10 августа на дороге между 31А и 32А микрорайонами.

В результате столкновения двух автомобилей один из них опрокинулся, пострадал водитель.

Как сообщили в полиции региона, водитель автомобиля Toyota Camry проехал на красный свет светофора и столкнулся с водителем Nissan Quest. В результате столкновения автомобиль Toyota Camry перевернулся.

Медики рассказали о состоянии пострадавшего водителя в ДТП.