14.08.2025, 09:34

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент повреждения автомобиля в Актау

Происшествия 0 2 838 Лиана Рязанцева

На видеозаписи видно, как двое неизвестных в капюшонах и масках повредили автомобиль, передает Lada.kz

Кадр видео
Кадр видео

Владелец повреждённого автомобиля самостоятельно обнаружил видеозаписи, на которых зафиксирован момент нанесения ущерба.

В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области сообщили, что по этому инциденту возбуждено уголовное дело по статье 202 УК РК (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества).

Часть 1 статьи 202 УК РК - Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее значительный ущерб, –  наказывается штрафом в размере от пятисот до двух тысяч месячных расчетных показателей ( от 1 966 000 до 7 864 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок от трехсот до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

Напомним, в редакцию Lada.kz обратился житель Актау, который рассказал, что в ночь с 12 на 13 августа его припаркованный автомобиль был разбит неизвестными. Автомобиль был припаркован во дворе дома №17 в 6 микрорайоне.

 

 

fox1167
fox1167
Рядом много машин но выбрали именно эту! Значит пришли целенаправленно! Вариантов 2: занял чьё-то место или месть
14.08.2025, 05:30
