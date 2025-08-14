Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент повреждения автомобиля в Актау

Қазақ тіліне аудару

На видеозаписи видно, как двое неизвестных в капюшонах и масках повредили автомобиль, передает Lada.kz .

Кадр видео

Владелец повреждённого автомобиля самостоятельно обнаружил видеозаписи, на которых зафиксирован момент нанесения ущерба.

В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области сообщили, что по этому инциденту возбуждено уголовное дело по статье 202 УК РК (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества).

Часть 1 статьи 202 УК РК - Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее значительный ущерб, – наказывается штрафом в размере от пятисот до двух тысяч месячных расчетных показателей ( от 1 966 000 до 7 864 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок от трехсот до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Напомним, в редакцию Lada.kz обратился житель Актау, который рассказал, что в ночь с 12 на 13 августа его припаркованный автомобиль был разбит неизвестными. Автомобиль был припаркован во дворе дома №17 в 6 микрорайоне.