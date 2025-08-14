18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
14.08.2025, 12:01

Женщину с детьми сбили на «зебре» в Актау - пострадавшая отказалась от госпитализации из-за сыновей

Происшествия

Родственники пострадавшей женщины, получившей серьезные травмы после наезда на пешеходном переходе, рассказали, что она отказалась от лечения, чтобы остаться рядом со своими детьми, сообщает Lada.kz.

Фото предоставили родственники пострадавшей женщины
Фото предоставили родственники пострадавшей женщины

По словам родных пострадавшей, она получила открытую черепно-мозговую травму, ей наложили швы, однако от госпитализации она отказалась. Причина - ее 7-летний сын, который состоит на учете с диагнозом аутизм, и второй ребенок 2 лет, которые также пострадали в ДТП. У ее старшего сына диагностированы сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, у второго - перелом бедренной кости со смещением.

После происшествия по сегодняшний день мать вместе с детьми находится в областной многопрофильной детской больнице, так как малыши не воспринимают никого, кроме нее.

Лишь вчера, 13 августа, женщина согласилась отлучиться на осмотр терапевта и травматолога, а также перевязку, временно оставив детей. Ранее она посетила только судмедэкспертизу для фиксации травм.

Напомним, авария произошла вечером 10 августа, около 21:10 часов. Водитель автомобиля Hyundai Elantra сбил на пешеходном переходе женщину с двумя детьми.

Позже медики сообщили о состоянии пострадаших детей.

6
25
0
Комментарии

2 комментарий(ев)
Apmaxa
Apmaxa
этот пешеходный переход вообще опасный, "лежачего полицеского" установили бы что ли...
14.08.2025, 10:40
Sara19k
Sara19k
Мальчик с аутизмом и малыш пострадали.... Пусть Бог поможет семье и детям.
14.08.2025, 07:07
