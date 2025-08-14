Женщину с детьми сбили на «зебре» в Актау - пострадавшая отказалась от госпитализации из-за сыновей

Қазақ тіліне аудару

Родственники пострадавшей женщины, получившей серьезные травмы после наезда на пешеходном переходе, рассказали, что она отказалась от лечения, чтобы остаться рядом со своими детьми, сообщает Lada.kz .

Фото предоставили родственники пострадавшей женщины

По словам родных пострадавшей, она получила открытую черепно-мозговую травму, ей наложили швы, однако от госпитализации она отказалась. Причина - ее 7-летний сын, который состоит на учете с диагнозом аутизм, и второй ребенок 2 лет, которые также пострадали в ДТП. У ее старшего сына диагностированы сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, у второго - перелом бедренной кости со смещением.

После происшествия по сегодняшний день мать вместе с детьми находится в областной многопрофильной детской больнице, так как малыши не воспринимают никого, кроме нее.

Лишь вчера, 13 августа, женщина согласилась отлучиться на осмотр терапевта и травматолога, а также перевязку, временно оставив детей. Ранее она посетила только судмедэкспертизу для фиксации травм.

Напомним, авария произошла вечером 10 августа, около 21:10 часов. Водитель автомобиля Hyundai Elantra сбил на пешеходном переходе женщину с двумя детьми.

Позже медики сообщили о состоянии пострадаших детей.