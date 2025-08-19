В Актау Toyota Camry врезалась в карету скорой помощи

Қазақ тіліне аудару

В Актау произошло ДТП с участием автомобиля Toyota Camry и кареты скорой помощи. Детали инцидента Lada.kz предоставили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Фото очевидцев

Как уточнили в полиции сегодня, 19 августа, авария произошла 17 августа в 20:15 часов на перекрестке между 26, 28, 24 и 24А микрорайонами. По предварительным данным, водитель Toyota Camry не уступил дорогу и допустил столкновение со спецтранспортом.

Пострадавших в результате происшествия нет.

На водителя Toyota Camry составлен административный протокол.

