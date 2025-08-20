Стоявший на подоконнике мужчина перепугал прохожих в Актау

Қазақ тіліне аудару

Видео неадекватного поведения мужчины распространяется в социальных сетях. На кадрах неизвестный стоит на подоконнике в окне на четвертом этаже и громко ругается. В департаменте полиции Мангистауской области разъяснили произошедшее, передает Lada.kz .

Фото: стоп-кадр из видео

Инцидент произошел 18 августа в доме №4, расположенном в 38 микрорайоне. Неизвестный мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стоял на подоконнике, кричал в окно на прохожих. Соседи вызвали полицию.

Прибыв на место происшествия, стражи порядка столкнулись с неподчинением на законные требования и оскорблениями. На данного гражданина заведено дело по статье 667 (Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника (военнослужащего) правоохранительного или специального государственного органа, органа военной полиции, судебного пристава, судебного исполнителя) КоАП РК, - рассказали в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Сегодня, 19 августа, по данным стражей порядка, нарушитель приговором суда был арестован на трое суток.

Напомним, в ночь с 17 на 18 августа еще один пьяный мужчина устроил переполох у дома в 19 микрорайоне.