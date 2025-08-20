Почти полтонны осетра изъяли у браконьера в Мангистау

Қазақ тіліне аудару

Прокуроры изъяли крупную партию рыбы осетровых пород у одного из жителей Мангистауской области. Подозреваемому грозит уголовная ответственность, передает Lada.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК.

Фото с сайта pixabay.com

Так, 10 августа текущего года в рамках реализации принципа «Закон и Порядок» природоохранная прокуратура Мангистауской области совместно с сотрудниками РГП «Охотзоопром» провела рейд, цель которого – пресечение фактов незаконного оборота рыбной продукции.



В ходе мероприятия в районе прибрежной зоны «Ащымурын» (Тупкараганский район) был задержан автомобиль марки Toyota Land Cruiser 100 под управлением гражданина Н., в багажном отделении которого обнаружили рыбу осетровых пород общей массой 455 килограммов. Как отметили в ведомстве, на вылов такой рыбы всеми прикаспийскими странами объявлен мораторий.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по статье 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения животными).

Расследование поручено отделу полиции Тупкараганского района, принимается ряд следственных действий.

Одновременно разъясняем: незаконные добыча, приобретение, хранение, сбыт, перевозка или уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных влекут уголовную ответственность, - говорится в сообщении.

Согласно статье кодекса, Н. может грозить серьезный штраф либо наказание в виде лишения свободы на срок от трех до 12 лет, в зависимости от степени вины.

Напомним, аналогичный случай с изъятием рыбы осетровых пород у браконьеров произошел в июне текущего года.