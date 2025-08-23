Назвал полицейских «мусором»: провинившийся подросток из Актау извинился на камеру

Қазақ тіліне аудару

Подросток, назвавший сотрудников полиции «мусором» и выложивший видео в TikTok, принес публичные извинения, сообщает Lada.kz .

Фото: кадр видео

В Сети появилось новое видео, на котором подросток вместе с матерью извиняется перед камерой за свой поступок.

В будущем такого не повторится. Приношу свои извинения за произошедшее, - обратился подросток на видео.

Напоминим, 21 августа во время изъятия транспортного средства подросток оскорбил полицейских, назвав их «мусором». Как сообщили в департаменте полиции Мангистауской области, по факту оскорбления представителя власти возбуждено уголовное дело.