В Актау несколько человек унесло в море штормовым ветром

Қазақ тіліне аудару

Инцидент произошел в 4А микрорайоне. Отдыхающих унесло далеко в море на сапбордах, сообщает Lada.kz .

Фото МЧС РК

По информации МЧС РК, шесть человек, катавшихся на SUP-борде сегодня, 23 августа, унесло ветром на 300 метров от берега.

На помощь оперативно прибыли сотрудники спасательного отряда. Специалисты добрались до людей на лодке и благополучно доставили их на сушу.

В ведомстве напомнили, что при прогулках на SUP-бордах необходимо учитывать погодные условия, а также обязательно использовать спасательные жилеты.

Напомним, ранее троих местных жителей во время плавания на сапбордах унесло на километр от берега в Каспийское море.

Lada.kz также публиковала материал о том, кто отвечает за безопасность при катании на сапбордах.