Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
29.08.2025, 13:32

Шестилетний ребёнок травмировался во время отдыха в аквапарке Актау

В редакцию Lada.kz обратилась жительница Актау Инара Байрамова. Она сообщила, что её шестилетний ребенок получил перелом пальцев, отдыхая в аквапарке «TetysBlu». По словам женщины, она подала заявление в полицию и администрацию парка, однако никаких результатов пока нет.

 

Фото предоставила мама пострадавшей девочки
Фото предоставила мама пострадавшей девочки

Жительница Актау Инара Байрамова рассказала, что 26 августа отдыхала со своей шестилетней дочерью в аквапарке «TetysBlu». Именно там ребёнок и получил травму.

Два пальца моей дочери застряли в отверстиях сломанной сливной решётки, когда она бежала к бассейну. Сначала была лишь содрана кожа, но дома у ребёнка начались сильные боли и поднялась температура. При осмотре я заметила, что палец опух, и мы сразу отправились в больницу», — рассказала женщина.

В больнице после проведения рентгеновского обследования у ребёнка выявили перелом четвёртой фаланги пальца на левой ноге.

Инара Байрамова обратилась с заявлением в полицию и администрацию аквапарка.

В аквапарке у меня лишь уточнили подробности происшествия, попросили предоставить ваучер и пожелали скорейшего выздоровления, на этом всё закончилось. Из полиции тоже приходили, проверили условия, в которых живёт ребёнок, и уточнили, действительно ли травма была получена именно в аквапарке, а не дома. И посоветовали обратиться в акимат, — рассказала женщина.

По словам женщины, её удивляет бездействие как администрации аквапарка, так и полиции.

Редакция запросила разъяснения в пресс-службе полиции региона. Там сообщили, что данное дело передано в палату предпринимателей для дальнейшего рассмотрения и принятия мер.

Напомним, ранее на трехлетнего мальчика упал технический элемент аттракциона, предположительно, противовес весом около 50 килограммов. Инцидент произошел 21 августа в детском игровом центре «Apollo», расположенном в торгово-развлекательном центре «Saya Park».

В администрации ТРЦ заявили, что упавший на ребенка элемент аттракциона представляет собой мягкий мат, не относящийся к несущим или металлическим конструкциям. Они заверили, что он не представляет угрозы для жизни и здоровья.

После инцидента в детском игровом центре «Apollo», расположенном в ТРЦ «Saya Park», возбуждено уголовное дело. 

