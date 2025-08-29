18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
29.08.2025, 15:17

Жителя Актау задержали с наркотиками

Происшествия

В Актау задержали мужчину по подозрению в незаконном хранении наркотических средств. В ходе обысков у мужчины был обнаружен полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения, внешне похожим на марихуану, передает Lada.kz со ссылкой на полицию региона.

Фото пресс-службы ведомства
Фото пресс-службы ведомства

По информации ведомства, 27 августа 2025 года в ходе оперативно-профилактических мероприятий «Правопорядок» и «Карасора» сотрудники управления по противодействию организованной преступности ДП Мангистауской области выявили факт незаконного оборота наркотиков в одном из жилых домов 11 микрорайона.

В ходе личного досмотра у гражданина обнаружен полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения, предположительно, марихуаной. Согласно акту, общий вес изъятого вещества составил 176,2 грамма. Назначено судебно-экспертное исследование, - сообщил в полиции.

Факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 2 статьи 296 Уголовного кодекса РК (Незаконное хранение наркотических средств в значительном размере без цели сбыта).

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении. Подобные мероприятия проводятся на постоянной основе в рамках принципа «Закон и порядок», направленного на обеспечение общественной безопасности и борьбу с преступностью, - заключили в ведомстве.

Напомним, ранее жителя Мангистау задержали за выращивание и хранение марихуаны. 

1
5
1
