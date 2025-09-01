Медики Актау рассказали о состоянии пострадавшего при хлопке газовоздушной смеси

Қазақ тіліне аудару

В Мангистауской областной многопрофильной больнице рассказали о состоянии мужчины, пострадавшего при хлопке газовоздушной смеси в жилом комплексе «7 Қазына», передает Lada.kz .

Фото с сайта pixabay.com

По данным врачей, пациент 1979 года рождения проходит лечение в травматологическом отделении. Его состояние оценивается как удовлетворительное, средней степени тяжести.

Мужчине поставлен диагноз: термический ожог лица, правой руки, обеих голеней и обеих стоп II-III степени.

По информации пресс-службы медучреждения, вторая пострадавшая, женщина 1988 года рождения, не находится на лечении в больнице.

Напомним, вчера, 30 августа, в жилом комплексе «7 Қазына» в результате хлопка газа пострадали два человека.