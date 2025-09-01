Большегрузы заехали на территорию села Курык и получили штраф

Қазақ тіліне аудару

На территории села Курык выявлен факт грубого нарушения Правил дорожного движения. Грузовики, проигнорировав требования дорожных знаков, въехали в населенный пункт без разрешения, предает Lada.kz .

Фото: кадр видео

В отделе полиции Тупкараганского района сообщили, инцидент произошел 31 августа.

Установлено, что на территорию села Курык въехали грузовики, проигнорировав требования дорожных знаков, без разрешения. Подобные действия угрожают безопасности жителей и создают риск для нормального движения на дороге, - сообщили в ведомстве.

По факту произошедшего на водителей грузового транспорта составлены административные протоколы по статье 601 КоАП РК.

Кроме того, с водителями проведены разъяснительные беседы о необходимости строгого соблюдения ПДД. Им разъяснено значение дорожных знаков и последствия нарушений, а также указано на недопустимость подобных случаев в будущем. Уважаемые водители, игнорирование дорожных знаков – это не только штраф, но и безответственность, которая ставит под угрозу человеческие жизни. Соблюдение безопасности – наша общая обязанность, - заключили в полиции.

Для справки

Статья 601 – Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги.

Нарушение влечет штраф в размере трех месячных расчетных показателей, или 11 796 тенге.

Ранее сообщалось, что с 1 июня 2025 года на территории Казахстана начнут действовать сезонные ограничения на передвижение грузового автотранспорта по автомобильным дорогам.