Сразу два инцидента с пожарами произошли в Мангистау в ночь на 4 сентября

В ночь на 4 сентября в Актау у спортивного комплекса «Каспий» произошел пожар, а в Мунайлинском районе вспыхнул пикап. Оба инцидента прокомментировали в департаменте по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Мангистауской области, сообщает Lada.kz .

Фото ДЧС региона

Пожар в районе спортивного комплекса «Каспий» был замечен жителями Актау после полуночи.

Как установили в ДЧС Мангистауской области, возгорание произошло 4 сентября в 00:15 часов. Горела сухая трава на площади 80 квадратных метров.

Пожар был оперативно ликвидирован. Пострадавших нет.

Еще один инцидент произошел тремя часами ранее в пригороде Актау. Там на автодороге в направлении села Баскудык Мунайлинского района вспыхнул пикап.

По данным департамента по ЧС, огнем была охвачена передняя часть автомобиля, задняя часть транспортного средства осталась целой.

Пострадавших в результате происшествия нет. Причины возгорания устанавливаются.

Напомним, 2 сентября в регионе сгорели мопед и автомобиль.