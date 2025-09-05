Всмятку: самосвал Shacman столкнулся с «ГАЗелью» в Актау

Қазақ тіліне аудару

На пути в Мунайлинский район самосвал Shacman влетел в автомобиль марки «ГАЗель». Последний от удара сильно смяло. Комментарий по инциденту Lada.kz предоставили в департаменте полиции Мангистауской области.

Фото: кадр видео

По информации департамента полиции Мангистауской области, авария произошла 4 сентября в 16:00 часов на дороге в Мунайлинском район.

Видео последствий ДТП появилось в Сети.

Столкнулись самосвал Shacman и «ГАЗель» (ГАЗ 3302). На кадрах видно, что передняя часть «ГАЗели» сильно повреждена, а очевидцы пытались открыть дверь искорёженного автомобиля, чтобы помочь водителю выбраться.

Водитель самосвала Shacman привлечён к ответственности по статье 610 КоАП РК, - сообщили в полиции.

В ведомстве отметили, что в аварии никто не пострадал.

