Всмятку: самосвал Shacman столкнулся с «ГАЗелью» в Актау

На пути в Мунайлинский район самосвал Shacman влетел в автомобиль марки «ГАЗель». Последний от удара сильно смяло. Комментарий по инциденту Lada.kz предоставили в департаменте полиции Мангистауской области.
По информации департамента полиции Мангистауской области, авария произошла 4 сентября в 16:00 часов на дороге в Мунайлинском район.
Видео последствий ДТП появилось в Сети.
Столкнулись самосвал Shacman и «ГАЗель» (ГАЗ 3302). На кадрах видно, что передняя часть «ГАЗели» сильно повреждена, а очевидцы пытались открыть дверь искорёженного автомобиля, чтобы помочь водителю выбраться.
Водитель самосвала Shacman привлечён к ответственности по статье 610 КоАП РК, - сообщили в полиции.
В ведомстве отметили, что в аварии никто не пострадал.
Ранее тройное ДТП произошло на дороге в пригороде Актау. В аварии также никто не пострадал.
