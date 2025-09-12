Борт Нацгвардии МВД с родственниками погибших в ДТП направлен в Мангистау

Қазақ тіліне аудару

На борту Национальной гвардии летят родственники погибших в ДТП – для опознания тел и прохождения других необходимых процедур. Об этом Lada.kz сообщили в МВД РК.

Фото: МВД РК

Уточняется, что этот же борт будет использован для транспортировки тел погибших в регионы проживания. Среди погибших – пять женщин из Карагандинской области и одна жительница Астаны.

Мероприятие организовано для оперативного решения вопросов помощи семьям погибших, включая участие в процедуре опознания тел, их транспортировку и последующую организацию захоронения, - сообщил официальный представитель МВД, начальник департамента Шынгыс Алекешев.

Напомним, трагедия произошла вчера, 11 сентября. Группа людей направлялась в Бекет ата. В результате ДТП погибли 10 человек, трое оказались в больнице. МВД РК взяло ситуацию под личный контроль.