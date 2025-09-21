Жительницу Мунайлы задержали с партией контрабандных вейпов

Қазақ тіліне аудару

В Мунайлинском районе сотрудники криминальной полиции задержали гражданку, у которой обнаружили и изъяли несколько десятков пачек вейпов, запрещенных в Казахстане, сообщает Lada.kz .

Фото: кадр видео

По информации районной полиции, в отношении задержанной возбуждено дело по статье 301-1 УК РК (Оборот некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них).

Закон предусматривает за подобные действия штраф в размере до 200 МРП (786 400 тенге) либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 200 часов, либо арест на срок до 50 суток.

Ранее за продажу вейпов был осужден житель Жанаозена. Курительные электронные устройства он продавал через Telegram-канал. Сумма штрафа по суду составила 196 тысяч тенге.

В Казахстане продажа и распространение вейпов и аналогичной продукции запрещена. В стране также планируют внести изменения в уголовное законодательство, усилив ответственность за доставку и хранение вейпов с целью их дальнейшей продажи.