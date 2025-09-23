Двоих госслужащих уволили за участие в азартных играх в Мангистау

Қазақ тіліне аудару

О том, что азартные игры стали поводом для увольнения двоих чиновников в Мангистау, рассказал Токтамыс Жумагулов, руководитель департамента Агентства РК по делам госслужбы региона во время круглого стола с участием уполномоченного по этике Министерства труда, социальной защиты и населения, передает Lada.kz.

Иллюстративное фото сгенерировано ИИ

Сегодня, 22 сентября, в Актау состоялся круглый стол с участием уполномоченного по этике Министерства труда, социальной защиты и населения.

Главной темой встречи стало соблюдение этических норм на государственной службе.

Руководитель территориального департамента Агентства по делам государственной службы Токтамыс Жумагулов отметил, что в регионе фиксируются случаи ненадлежащего выполнения служебных обязанностей госслужащими, что справедливо вызывает нарекания со стороны граждан.

Сегодня в ходе круглого стола мы рассмотрели вопросы, связанные с нарушением этических норм и дискредитацией государственной службы, а также с соблюдением ограничений, установленных для госслужащих. К сожалению, в нашей области были отмечены два случая, когда сотрудники государственной службы допускали недопустимое поведение, связанное с азартными играми. Оба госслужащих уволены по отрицательным мотивам, - сказал он.

Кроме того, Токтамыс Жумагулов заявил, что в регионе зафиксированы факты, связанные с употреблением наркотических веществ должностными лицами. В связи с этим департамент совместно с полицией активизировал работу по профилактике правонарушений и преступлений среди государственных служащих.

Напомним, в марте 2025 года за ставки в азартных играх сотрудник департамента государственных доходов Мангистауской области был отстранен от должности. В сентябре текущго года стало известно, что сотрудник управления государственных доходов Жанаозена все свои доходы проигрывал на ставках. Лудомана выявили и отстранили от должности.

Сотрудниками департамента полиции Мангистауской области при содействии акимата региона задержаны трое жителей Мунайлинского района, подозреваемых в совершении наркоправонарушений. Среди них – заместитель районного акима и замглавы села Атамекен.