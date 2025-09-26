18+
26.09.2025, 15:24

Попытка изнасилования несовершеннолетней и 30 ножевых: какой приговор был вынесен соседу пострадавших в селе Жетыбай

Происшествия 0 2 425 Лиана Рязанцева

В канцелярии специализированного межрайонного суда по уголовным делам предоставили информацию на запрос редакции Lada.kz об итогах уголовного дела. За покушение на двойное убийство и попытку изнасилования несовершеннолетней житель села Жетыбай приговорён к 17 годам лишения свободы.

фото из архива Lada.kz
фото из архива Lada.kz

Инцидент произошёл в январе 2024 года, а приговор был вынесен еще 22 августа 2024 года. Однако, судебный процесс рассматривался в закрытом режиме, поэтому о его итогах нашей редакции стало известно только сейчас.

В канцелярии специализированного межрайонного суда по уголовным делам Мангистауской области на запрос редакции сообщили, что в отношении жителя села Жетыбай Каракиянского района был вынесен обвинительный приговор.

Подозреваемый был признан виновным по части 4 статьи 120 (Изнасилование), статье 124 (Развращение несовершеннолетних, не достигших 16-летнего возраста), части 3 статьи 99 (Убийство) и статье 24 (Приготовление к преступлению и покушение на преступление). В итоге суд приговорил его к 17 годам лишения свободы с пожизненным лишением права заниматься воспитанием детей, - сообщили в ведомстве.

Подробности уголовного дела не разглашаются, поскольку процесс проходил в закрытом режиме.

Напомним, жертвами преступника, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, стали соседи: 20-летний парень и его 14-летняя сестра. Пострадавшие попали в больницу с множественными ножевыми ранениями. В частности, медики сообщали, что парень получил больше 30 ножевых. Им провели экстренные операции. 

У пострадавшего парня были множественные двухсторонние проникающие колото-резаные ранения грудной клетки, сквозное ранение нижней доли левого легкого, напряженный двухсторонний гемопневмоторакс, посттравматический, геморрагический шок 1/2 степени, множественные колото-резаные ранения поясничной области и плеча слева. Ему провели срочную операцию - ушивание ранения легкого слева. 

У девочки были множественные проникающие колото-резаные ранения передней брюшной стенки, проникающее ранение желудка, гемоперитонеум, множественные колото-резанные ранения волосистой части головы и лица, посттравматический, геморрагический шок 1/2 степени. Ей также провели экстренную операцию - ушивание ранения желудка.

Брат с сестрой пошли на поправку и были выписаны через некоторое время.

