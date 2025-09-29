Клубы дыма над высоткой напугали жителей Актау

Қазақ тіліне аудару

В доме №3, расположенном в 27 микрорайоне, произошёл пожар. Подробности происшествия предоставили в пресс-службе ДЧС Мангистауской области, передает Lada.kz .

Фото: кадр видео

В социальных сетях опубликованы кадры, на которых видны клубы дыма над жилым домом. Автор видео предположил, что причиной стал пожар.

По данным департамента по ЧС, пожар произошел 28 сентября, примерно в 22:22 часов, в доме №3 в 27 микрорайоне.

Между 7 и 8 этажами в мусоропроводе произошло загорание мусора. К прибытию подразделения пожар был ликвидирован. Пострадавших нет, - сообщили в ведомстве.

Напомним, 23 сентября в селе Сайын Шапагатов Тупкараганского района произошёл техногенный пожар. Огнем охватило жилой дом и гараж.