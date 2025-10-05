Жители Актау помогли туристу из Туркменистана

Қазақ тіліне аудару

История гражданина Туркменистана Артёма, который приехал в Актау, чтобы увидеть море, и остался без средств к существованию, получила счастливое завершение. Благодаря отзывчивости жителей города и поддержке благотворительного фонда «Мы люди — мы вместе» мужчина смог улететь в Москву к тете, передает Lada.kz.

стоп-кадр из видео

Сегодня в пять утра он вылетел в Алматы, откуда днём отправится дальше — в Москву. Мечта Артёма сбылась, — рассказал руководитель организации, снявший видео из аэропорта.

Организаторы поблагодарили всех, кто откликнулся на просьбу о помощи.



От всей души хотим поблагодарить сайт Lada.kz и жителей Актау за отклик, участие и доброту. Благодаря вам Артём уехал довольный, с улыбкой и надеждой на новое начало, — говорится в сообщении фонда.

Особую благодарность Имангазы Досмухамбетов выразил TOO BM Holding, Бауржану, Айболатову Байтлеу, Лоре — за предоставление жилья, а также службе безопасности Международного аэропорта Актау за содействие.

Сбор средств официально закрыт.

Ранее Lada.kz публиковала историю Артёма, который оказался в тяжелой жизненной ситуации.