Пожар после ДТП в Актау: пострадали четыре человека

В ДЧС Мангистауской области прокомментировали пожар, произошедший после дорожно-транспортного происшествия в Актау, сообщает Lada.kz .

Фото pixabay.com

По данным ведомства, 7 октября в 21:30 между 32А и 32Б микрорайонами произошло столкновение автомобилей Hyundai Elantra и Hyundai Tucson. В результате аварии произошло возгорание автомобиля Hyundai Elantra, в котором было установлено газобаллонное оборудование объемом 42 литра.

В ДЧС сообщили, что в результате происшествия пострадал владелец Hyundai Tucson и трое пассажиров.

На место выехали 2 единицы техники и 9 человек личного состава. Пожар был ликвидирован в 21:45.

Причины возгорания устанавливаются.

Напомним, ранее в Сети появилось видео инцидента.