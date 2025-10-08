Пожар после ДТП в Актау: пострадали четыре человека

В ДЧС Мангистауской области прокомментировали пожар, произошедший после дорожно-транспортного происшествия в Актау, сообщает Lada.kz.
По данным ведомства, 7 октября в 21:30 между 32А и 32Б микрорайонами произошло столкновение автомобилей Hyundai Elantra и Hyundai Tucson. В результате аварии произошло возгорание автомобиля Hyundai Elantra, в котором было установлено газобаллонное оборудование объемом 42 литра.
В ДЧС сообщили, что в результате происшествия пострадал владелец Hyundai Tucson и трое пассажиров.
На место выехали 2 единицы техники и 9 человек личного состава. Пожар был ликвидирован в 21:45.
Причины возгорания устанавливаются.
Напомним, ранее в Сети появилось видео инцидента.
