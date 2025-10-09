18+
08.10.2025, 20:20

Пожар после ДТП в Актау: кто виноват в аварии?

Происшествия

В департаменте полиции региона расказали подробности аварии с последующим пожаром в 32А микрорайоне, сообщает Lada.kz.




По данным ведомства, водитель Hyundai Tucson нарушил правила дорожного движения, выезжая из микрорайона. В этот момент по главной дороге двигался Hyundai Elantra, с которым произошло столкновение.

На виновника аварии составлен протокол по статье 610 КоАП РК (Нарушение водителями ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств).

Обе машины помещены на штрафстоянку.

Под наблюдением врачей находится пассажир Hyundai Tucson. Остальные пострадавшие отпущены домой.

Напомним, ранее в Сети появилось видео с тушением пожара после ДТП, которое произошло вечером 7 октября.

Позже стало известно, что в результате происшествия пострадал владелец Hyundai Tucson и трое пассажиров.

 

kolu411
kolu411
А почему видео поменяли? На старом видно было что машина "летела" по главной а с нынешним масштабом съемки только момент удара видно!
08.10.2025, 16:05
