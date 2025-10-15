Жители Актау бросились тушить загоревшийся Subaru – момент попал на видео

Қазақ тіліне аудару

В Актау очевидцы сняли на видео, как во дворе многоэтажки загорелся автомобиль Subaru Forester. На кадрах видно, как несколько молодых людей, опасаясь взрыва, пытаются потушить пламя при помощи огнетушителей, передает Lada.kz .

Фото: стоп-кадр из видео

Как сообщили в ДЧС Мангистауской области, пожар произошёл 13 октября в 15:08 часов в 17 микрорайоне, перед домом №54. Загорелся моторный отсек автомобиля Subaru Forester 2002 года выпуска.

До прибытия пожарных возгорание удалось ликвидировать. Пострадавших нет, причины происшествия устанавливаются.

Напомним, ранее подобный случай возгорания был зафиксирован в Жанаозене. Там машина загорелась, остановившись на светофоре. Потушить огонь помогли полицейские.