Жители Актау бросились тушить загоревшийся Subaru – момент попал на видео

В Актау очевидцы сняли на видео, как во дворе многоэтажки загорелся автомобиль Subaru Forester. На кадрах видно, как несколько молодых людей, опасаясь взрыва, пытаются потушить пламя при помощи огнетушителей, передает Lada.kz.
Как сообщили в ДЧС Мангистауской области, пожар произошёл 13 октября в 15:08 часов в 17 микрорайоне, перед домом №54. Загорелся моторный отсек автомобиля Subaru Forester 2002 года выпуска.
До прибытия пожарных возгорание удалось ликвидировать. Пострадавших нет, причины происшествия устанавливаются.
Напомним, ранее подобный случай возгорания был зафиксирован в Жанаозене. Там машина загорелась, остановившись на светофоре. Потушить огонь помогли полицейские.
