Запрещённые предметы пытались пронести в СИЗО Актау

Запрещенные предметы не успели попасть в руки арестантов благодаря бдительности группы досмотра, передает Lada.kz .

Фото из архива Lada.kz

В первом случае попытку пронести аккумулятор для мобильного телефона и SIM-карту предпринял общественный защитник, который пришел на встречу с подследственным. Технику, обернутую фольгой, обнаружили в его головном уборе.

Второй случай произошел при досмотре передачи, которую принесла супруга другого подследственного. Среди медикаментов в черном пакете сотрудники обнаружили мобильный телефон.

По обоим фактам собраны материалы и направлены в суд.

Ранее в Актау уже фиксировались подобные незаконные действия. Так, подследственным пытались пронести гаджеты в пачке влажных салфеток, в мыле, кроссовках. Кроме того, одному из них в пачке сигарет хотели доставить «Трамадол».