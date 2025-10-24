В Актау автомобиль сбил пятилетнюю девочку

Қазақ тіліне аудару

В Актау ребенок попал под колеса автомобиля. Дорожно-транспортное происшествие произошло 23 октября, около 18:30, во дворе 8 дома в 29 микрорайоне, передает Lada.kz.

стоп-кадр из видео

По информации пресс-службы Департамента полиции области, водитель автомобиля Hyundai Creta сбил девочку 2019 года рождения. Ребенок был доставлен в больницу. По словам очевидцев, пострадавшая получила травмы средней степени тяжести, угрозы жизни нет.

В отношении водителя составлен административный протокол по статье 610 Кодекса об административных правонарушениях РК «Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, иного имущества либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего».

Ведется расследование. Назначены необходимые экспертизы, по результатам которых будет принято решение о привлечении либо непривлечении водителя к уголовной ответственности.

Напомним, в дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в Мангистауской области, пострадала супружеская пара, которая впоследствии оказалась в больнице.