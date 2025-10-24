В Актау в результате ДТП погиб водитель Toyota Camry

Қазақ тіліне аудару

В ночь с 23 на 24 октября на автодороге между 13 и 14 микрорайонами Актау произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом, передает Lada.kz.

По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Camry совершил столкновение с погрузчиком, стоявшим на обочине дороги.

В результате аварии водитель скончался на месте происшествия, а пассажир с различными травмами был доставлен в медицинское учреждение.

По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование.

В полиции призвали водителей строго соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и меры безопасности при перевозке пассажиров, подчеркнув, что даже незначительное нарушение ПДД может привести к тяжёлым и необратимым последствиям.

