Автомобиль сгорел в Актау

Қазақ тіліне аудару

Возгорание автомобиля произошло на проезжей части в 31Б микрорайоне. Подробности сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Мангистауской области, передает Lada.kz .

Фото очевидцев

Сообщение о возгорании автомобиля поступило на пульт дежурного ДЧС 26 октября в 22:59 часа.

Инцидент произошел на проезжей части в 31Б микрорайоне.

Произошло возгорание автомобиля марки Audi. Жертв и пострадавших нет. В 23:09 часов пожар ликвидирован. Причина устанавливается, - сообщили в ДЧС региона.

На место происшествия выезжали восемь сотрудников личного состава и две единицы спецтехники, а также три сотрудника Центра медицины катастроф (ЦМК).

Напомним, ранее в 12 микрорайоне сгорел автомобиль Mercedes Benz.