Автомобиль сгорел в Актау

Возгорание автомобиля произошло на проезжей части в 31Б микрорайоне. Подробности сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Мангистауской области, передает Lada.kz.
Сообщение о возгорании автомобиля поступило на пульт дежурного ДЧС 26 октября в 22:59 часа.
Инцидент произошел на проезжей части в 31Б микрорайоне.
Произошло возгорание автомобиля марки Audi. Жертв и пострадавших нет. В 23:09 часов пожар ликвидирован. Причина устанавливается, - сообщили в ДЧС региона.
На место происшествия выезжали восемь сотрудников личного состава и две единицы спецтехники, а также три сотрудника Центра медицины катастроф (ЦМК).
Напомним, ранее в 12 микрорайоне сгорел автомобиль Mercedes Benz.
Комментарии0 комментарий(ев)