30.10.2025, 16:12

Медики рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газа в Актау

Происшествия 0 1 413 Наталья Вронская

Стало известно о текущем состоянии людей, пострадавших при взрыве газа в жилом комплексе «Асия», передает Lada.kz.

Фото очевидцев
Фото очевидцев

Как сообщили корреспонденту, на текущий момент в рамках госпитализации лечение получают мужчина 1973 года рождения и девочка 15-ти лет.

По данным пресс-службы Мангистауской областной многопрофильной больницы, мужчина, получивший в результате происшествия множественные ожоги, по сей день находится в реанимационном отделении. Его состояние оценивается как крайне тяжёлое. Пациент дышит при помощи аппарата искусственной вентиляции лёгких. Интенсивная терапия продолжается.

В региональной детской многопрофильной больнице уточнили, что 15-летняя девочка, также пострадавшая при взрыве, остаётся под наблюдением врачей в стационаре. Её состояние оценивается как стабильное.

Напомним, 28 октября в подвальном помещении жилого комплекса «Асия», что в 32В микрорайоне, произошел взрыв газа, в ходе которого увечья различной степени тяжести получили пять человек: троих после оказания медпомощи отправили на амбулаторное лечение, двоих госпитализировали.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

