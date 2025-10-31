18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
31.10.2025, 10:22

Драка школьниц в Жанаозене: разбирательства дошли до суда

Происшествия

Драка школьниц в Жанаозене привела к судебным разбирательствам. Мать девочки, которая напала на свою сверстницу, привлекли к ответственности в виде штрафа. Подробнее в материале  Lada.kz.

Фото: Pexels.com
Фото: Pexels.com

Как сообщили в Специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Мангистауской области, дело рассматривалось по части 3 статьи 127 КоАП РК  «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Судом установлено, что 8 октября 2025 года, около 21:00 часов, на улице №29 несовершеннолетняя Г., 2011 года рождения, вступила в драку со сверстницей А. В результате конфликта пострадавшая получила телесные повреждения. Видео инцидента распространилось в Instagram, вызвав широкий общественный резонанс. Мать девочки, Х., признала свою вину и пояснила, что конфликт произошёл из-за того, что потерпевшая якобы первой спровоцировала дочь. Женщина также добавила, что проводит с ребёнком воспитательные беседы, - сказано в сообщении суда.

Вина матери героини скандальных кадров была доказана материалами дела и её собственными показаниями. Суд назначил ей административный штраф в размере 78 640 тенге (20 МРП).

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Напомним, в Жанаозене в октябре между подростками произошла жестокая драка. Пока одни боролись, другие участники происшествия снимали происходящее на видео. После того, как кадры стали достоянием общественности, в дело вмешались правоохранительные органы, а затем и региональное управление образования.

4
11
0
