Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
03.11.2025, 10:43

Мотоциклист врезался в Mercedes: авария в Мангистау закончилась смертью двух человек

Происшествия

В ночь с 1 на 2 ноября на трассе Жанаозен – Жетыбай произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в ходе которого погибли два человека, передает Lada.kz.

Фото очевидцев
Фото очевидцев

По данным пресс-службы регионального департамента полиции, около 01:30 часов столкнулись автомобиль марки Mercedes и мотоцикл. В результате сильного удара оба водителя погибли на месте. После столкновения транспортные средства загорелись.

Двое пассажиров Mercedes получили различные травмы и были госпитализированы.

По факту произошедшего начато досудебное расследование по статье 345 УК РК — «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух или более лиц».

Правоохранители напомнили водителям о необходимости строго соблюдать скоростной режим и правила безопасности на дорогах:

Каждое нарушение правил может стоить жизни. Просим водителей быть внимательными, не превышать скорость и не садиться за руль в утомлённом или нетрезвом состоянии. Безопасность на дороге зависит от каждого из нас, - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее в Актау водитель автомобиля Toyota Camry совершил столкновение с погрузчиком, стоявшим на обочине дороги. В результате аварии водитель скончался на месте происшествия, а пассажир с различными травмами был доставлен в больницу.

