Смертельная авария в Актау: кто оставил технику на дороге

Корреспондент Lada.kz выяснил, кому принадлежала спецтехника, с которой столкнулся и трагически погиб полицейский в Актау.

Фото из социальных сетей

По данным городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог, подрядчиком, выполнявшим ремонт ливневой канализации на участке, была компания «Meruert LTD», выигравшая тендер. Однако впоследствии договор был передан на субподряд учреждению «Қала жолдары», которое находится в подчинении городского управления.

«Meruert LTD» не является нашим подведомственным учреждением. Они выиграли тендер и заключили договор с «Қала жолдары», которое взяло часть работ на себя по субподряду, — пояснили в ведомстве.

При этом, как сообщили в управлении, семье погибшего полицейского пока не оказана никакая материальная помощь.

«У нас пока нет такого плана. Я говорю от имени нашего управления, не могу говорить за весь акимат. Сейчас управление полиции проводит расследование», — уточнили специалисты.

Следствие устанавливает обстоятельства трагедии и ответственных за оставленную на дороге спецтехнику.

Напомним, водитель автомобиля Toyota Camry совершил столкновение с погрузчиком, стоявшим на обочине дороги. В результате аварии водитель скончался на месте происшествия, а пассажир с различными травмами был госпитализирован.

Адвокат Айбек Суюндиков, комментируя ДТП, сообщил, что любые ремонтные или строительные работы на дороге должны вестись с соблюдением особых требований, в частности, в местах проведения мероприятий обязаны применяться временные знаки на желтом фоне. А спецтехника с включенным оранжевым маячком может отступать от правил, но только при условии полной безопасности движения.

Позже стало известно, что в аварии погиб сотрудник полиции. По некоторым данным, выживший также является сотрудник правоохранительных органов, однако данную информацию в пресс-службе регионального департамента полиции никак не прокомментировали.

Вчера, 31 октября, пострадавший выписан из больницы домой.