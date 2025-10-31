18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
31.10.2025, 15:12

Смертельная авария в Актау: пострадавший пассажир выписан из больницы

Происшествия 0 1 572 Лиана Рязанцева

Сегодня, 31 октября, пострадавший в аварии с погрузчиком выписан из больницы домой. Об этом Lada.kz сообщили в пресс-службе Мангистауской областной многопрофильной больницы.

По данным пресс-службы медучреждения, пациент проходил лечение в травматологическом отделении.

Сегодня, 31 октября, был выписан домой, - заявили в больнице.

Какие именно травмы получил пострадавший мужчина, в больнице не уточнили.

Напомним, водитель автомобиля Toyota Camry совершил столкновение с погрузчиком, стоявшим на обочине дороги. В результате аварии водитель скончался на месте происшествия, а пассажир с различными травмами был госпитализирован.

Адвокат Айбек Суюндиков, комментируя ДТП, сообщил, что любые ремонтные или строительные работы на дороге должны вестись с соблюдением особых требований, в частности, в местах проведения мероприятий обязаны применяться временные знаки на желтом фоне. А спецтехника с включенным оранжевым маячком может отступать от правил, но только при условии полной безопасности движения. 

Позже стало известно, что в аварии погиб сотрудник полиции. По некоторым данным, выживший также является сотрудник правоохранительных органов, однако данную информацию в пресс-службе регионального департамента полиции никак не прокомментировали.

