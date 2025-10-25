В ДТП с погрузчиком погиб сотрудник полиции в Актау

Қазақ тіліне аудару

В социальных сетях распространилась информация о том, что при столкновении автомашины Toyota Camry с погрузчиком, который находился на месте проведения строительных работ, погиб сотрудник полиции. Информацию подтвердили в пресс-службе департамента полиции Мангистау, сообщает Lada.kz .

В департаменте полиции прокомментировали трагедию с участием их сотрудника, который скончался на месте происшествия.

В следствии ДТП скончался сотрудник полиции, он находился в отпуске, вне службы. Также, согласно заключению (прим.редакции - экспертизы), сотрудник был трезвым. Признаков алкогольного или наркотического опьянения не установлено, - сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

По некоторым данным, в автомашине находится еще один сотрудник полиции, который выжил и находися в больнице в тяжелом состоянии. Однако данную информацию в пресс-службе полиции не прокомментировали.

Напомним, водитель автомобиля Toyota Camry совершил столкновение с погрузчиком, стоявшим на обочине дороги. В результате аварии водитель скончался на месте происшествия, а пассажир с различными травмами был доставлен в медицинское учреждение. Юрист Айбек Суюндиков сообщил, что любые ремонтные или строительные работы на дороге должны вестись с соблюдением особых требований, в частности, в местах проведения работ обязаны применяться временные знаки на желтом фоне. А дорожная техника с включенным оранжевым маячком может отступать от правил, но только при условии полной безопасности движения.