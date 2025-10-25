18+
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
24.10.2025, 19:56

В ДТП с погрузчиком погиб сотрудник полиции в Актау

Происшествия 0 3 484 Наталья Вронская

В социальных сетях распространилась информация о том, что при столкновении автомашины Toyota Camry с погрузчиком, который находился на месте проведения строительных работ, погиб сотрудник полиции. Информацию подтвердили в пресс-службе департамента полиции Мангистау, сообщает Lada.kz.

 

Фото из социальных сетей
Фото из социальных сетей

В департаменте полиции прокомментировали трагедию с участием их сотрудника, который скончался на месте происшествия.

В следствии  ДТП скончался сотрудник полиции, он находился в отпуске, вне службы. Также, согласно заключению (прим.редакции - экспертизы), сотрудник был трезвым. Признаков алкогольного или наркотического опьянения не установлено, - сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

По некоторым данным, в автомашине находится еще один сотрудник полиции, который выжил и находися в больнице в тяжелом состоянии. Однако данную информацию в пресс-службе полиции не прокомментировали. 

Напомним, водитель автомобиля Toyota Camry совершил столкновение с погрузчиком, стоявшим на обочине дороги. В результате аварии водитель скончался на месте происшествия, а пассажир с различными травмами был доставлен в медицинское учреждение. Юрист Айбек Суюндиков сообщил, что любые ремонтные или строительные работы на дороге должны вестись с соблюдением особых требований, в частности, в местах проведения работ обязаны применяться временные знаки на желтом фоне. А дорожная техника с включенным оранжевым маячком может отступать от правил, но только при условии полной безопасности движения. 

 

16
8
2
Комментарии

1 комментарий(ев)
fox1167
fox1167
Видимо, первое ДТП не послужило уроком, ничего не предприняли! А ведь я ещё месяц назад жаловался на этот (может не именно этот, может другой, какая разница...) погрузчик (и на этой странице и в чате акима области писал) о том, что он катается по тротуарам в сквере 12-го мкр., разгоняя пешеходов. Я уже тогда бил тревогу и знал: быть беде!
25.10.2025, 04:09
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

