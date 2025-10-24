18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
24.10.2025, 13:43

Дорожные работы и гибель водителя: адвокат из Актау объяснил, кто несет ответственность

Общество 0 3 705 Наталья Вронская

В Актау продолжаются ремонт и модернизация систем водоотведения. В связи с этими работами в городе произошло резонансное ДТП: ночью водитель автомобиля врезался в погрузчик, выполнявший монтажные работы, и скончался на месте. После публикации новости в редакцию Lada.kz поступило множество вопросов о том, кто несет ответственность за безопасность в подобных случаях. Разъяснение дал адвокат Айбек Суюндуков, партнёр адвокатской конторы «Omirbolat, Suyundukov & Assauova».

стоп-кадр из видео
стоп-кадр из видео

По словам юриста, любые ремонтные или строительные работы на дороге должны вестись с соблюдением особых требований:

«При изменении организации дорожного движения участники должны быть заранее уведомлены — в том числе через средства массовой информации. В местах проведения работ обязаны применяться временные знаки на желтом фоне. А дорожная техника с включенным оранжевым маячком может отступать от правил, но только при условии полной безопасности движения», — отметил Суюндуков.

Адвокат подчеркнул, что, согласно Закону «О дорожном движении», проведение таких работ возможно только после уведомления уполномоченных органов и дорожных управлений.

Исполнители обязаны:

  • установить предупреждающие дорожные знаки минимум за 50 метров до участка работ;
  • ограничить скорость движения до 30 км/ч в зоне ремонта;
  • обозначить неработающую технику и материалы сигнальными огнями в темное время суток.

Ответственность за обеспечение безопасности несет организация, проводящая работы. Если будет установлено, что участок не был должным образом обозначен, вина может лечь на исполнителей, а не на водителя.

По факту смертельного ДТП уже возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс следственных действий и экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

Напомним, водитель врезался в погрузчик и погиб на месте на автодороге между 13 и 14 микрорайонами.

