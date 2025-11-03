Стало известно о состоянии пострадавшего в ДТП на трассе Жанаозен – Жетыбай

Врачи Жанаозенской городской больницы сообщили о состоянии мужчины, пострадавшего в трагической аварии на трассе Жанаозен – Жетыбай, передает Lada.kz .

Фото очевидцев

По данным полиции, в результате столкновения автомобиля марки Mercedes и мотоцикла два пассажира получили травмы. Однако, как уточнили медики, в Мангистаускую областную больницу пострадавшие не поступали, а в жанаозенской находится один пациент.

Пациент поступил с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга». На сегодняшний день состояние стабильное, отрицательной динамики не наблюдается, - сообщили в пресс-службе Жанаозенской городской больницы.

Напомним, авария произошла в ночь с 1 на 2 октября на трассе Жанаозен – Жетыбай. Как сообщили правоохранители, в ДТП погибли двое, еще двое пострадали.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье 345 Уголовного кодекса РК — «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц».