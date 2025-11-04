Подросток получил перелом в парке «Акбота»: владелица электромобиля прокомментировала происшествие

Предпринимательница Меруерт Сарсенбаева рассказала корреспонденту Lada.kz о том дне, когда произошёл несчастный случай с подростком, и о помощи, которую она оказывает пострадавшему ребёнку.

Фото: кадр видео

Меруерт Сарсенбаева рассказала, что происшествие с подростком стало для неё тяжёлым событием.

Инцидент произошёл 26 октября. Ко мне тогда приходили родители пострадавшего, взяли мой номер телефона, а потом долгое время не выходили на связь. Второго ноября они снова пришли, и с тех пор я помогаю им, насколько это в моих силах, - рассказала Меруерт Сарсенбаева.

Она подчеркнула, что лично навестила пострадавшего подростка.

Операция прошла успешно, врачи делают всё возможное. Никакого заключения о том, что ребёнок станет инвалидом, не было. Его состояние сейчас стабильное. Мы регулярно узнаём о его самочувствии, навещаем и будем помогать с реабилитацией до полного выздоровления, - рассказала Меруерт Сарсенбаева.

По её словам, 3 ноября она приобрела для мальчика всё необходимое – подгузники, костыли и другие средства ухода.

Я оказываю помощь исключительно на лечение и восстановление подростка, - подчеркнула предпринимательница.

В завершение Меруерт Сарсенбаева отметила, что с родителями пострадавшего школьника достигнута договорённость о добровольной помощи, без судебных разбирательств.

Напомним, ранее в городском парке «Акбота» произошёл несчастный случай: несовершеннолетний житель Актау Максим Балабаев получил серьёзную травму во время катания на прокатном электромобиле вместе с друзьями. После инцидента родители подростка подали заявление в полицию на предпринимательницу, которая сдала электромобиль в аренду без сопровождения взрослых.