Ребенка сбили на пешеходном переходе в Актау

В Актау сегодня, 4 ноября, ребенок попал под колеса автомобиля. Дорожно-транспортное происшествие произошло в 26 микрорайоне. Инцидент прокомментировали в департаменте полиции Мангистауской области, передает Lada.kz .

Фото очевидцев

По информации правоохранителей, около 17:30 часов водитель автомобиля Lada сбил девочку 2018 года рождения. Ребенок был доставлен в больницу.

В отношении водителя составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда).

Напомним, ранее в Актау автомобиль сбил пятилетнюю девочку.

Для справки

Статья 610 КоАП РК – Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества.

Санкция предусматривает штраф в размере 40 МРП (157 280 тенге) или лишение права управления транспортным средством на срок до девяти месяцев.