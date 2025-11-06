В Актау двое водителей устроили драку на дороге — дело передано в суд

Сегодня, 6 ноября, около 8:45 возле жилого комплекса Grand Avenue двое водителей не поделили дорогу, после чего между ними произошла потасовка. Инцидент попал на видео очевидцев и быстро разошёлся по социальным сетям. В полиции прокомментировали ситуацию, передает Lada.kz

стоп-кадр из видео

По информации пресс-службы Департамента полиции Мангистауской области, сотрудники при мониторинге социальных сетей установили участников конфликта после изучения опубликованных роликов. В отношении обоих автомобилистов составлены административные протоколы по статье 434 административного кодекса «Мелкое хулиганство». Материалы переданы в суд.

Правоохранительные органы напоминают, что водителям необходимо соблюдать культуру поведения на дорогах, быть терпимыми и вежливыми к другим участникам дорожного движения.

Напомним, в Актау сегодня, 4 ноября, ребено попал под колеса автомобиля. Дорожно-транспортное происшествие произошло в 26 микрорайоне.