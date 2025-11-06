18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
06.11.2025, 15:37

В Актау двое водителей устроили драку на дороге — дело передано в суд

Происшествия 0 1 993 Наталья Вронская

Сегодня, 6 ноября, около 8:45 возле жилого комплекса Grand Avenue двое водителей не поделили дорогу, после чего между ними произошла потасовка. Инцидент попал на видео очевидцев и быстро разошёлся по социальным сетям. В полиции прокомментировали ситуацию, передает Lada.kz

стоп-кадр из видео
стоп-кадр из видео

По информации пресс-службы Департамента полиции Мангистауской области, сотрудники при мониторинге социальных сетей установили участников конфликта после изучения опубликованных роликов. В отношении обоих автомобилистов составлены административные протоколы по статье 434 административного кодекса «Мелкое хулиганство». Материалы переданы в суд.

Правоохранительные органы напоминают, что водителям необходимо соблюдать культуру поведения на дорогах, быть терпимыми и вежливыми к другим участникам дорожного движения.

Напомним, в Актау сегодня, 4 ноября, ребено попал под колеса автомобиля. Дорожно-транспортное происшествие произошло в 26 микрорайоне.

Комментарии

3 комментарий(ев)
fox1167
fox1167
"водителям необходимо соблюдать культуру поведения на дорогах"-----Аааааа-ха-ха! Какой культур-мультур в культурной столице? Ежедневно вижу у светофора открывающиеся двери и харчки на асфальт этих человекообразных! А про втискивание со второй полосы в первую у светофора стало обычным явлением! И ведь это всё перед камерами! Почему не работают операторы ЦОУ ? За что получают деньги?
06.11.2025, 12:49
Apmaxa
Apmaxa
позорники
06.11.2025, 12:14
Masta-Mike
Masta-Mike
Драчуна найти и посадить. На 40 суток в Изолятор, либо пусть набережную очищает от мусора, также 40 суток.
06.11.2025, 11:16
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

