Полиция Актау задержала двоих участников драки в 4 микрорайоне

В региональном департаменте полиции прокомментировали инцидент, произошедший у дома №49 в 4 микрорайоне, передает Lada.kz .

Фото с сайта pixabay.com

По предоставленным данным, сигнал на номер 102 поступил от очевидцев в 20:00 часов. На место происшествия незамедлительно прибыл наряд полиции. Двое участников драки были задержаны по горячим следам. Они доставлены в отдел полиции для дальнейших разбирательств.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Правоохранители проводят следственные мероприятия, изучают записи с камер видеонаблюдения и устанавливают других возможных участников и свидетелей конфликта.

Напомним, ранее очевидцы сообщили Lada.kz об оцеплении 4 микрорайона.