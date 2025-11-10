18+
10.11.2025, 00:24

Полиция Мангистау: реальной угрозы жизни и здоровью учащихся и сотрудников школ не установлено

Происшествия

В связи с распространяющейся в мессенджерах информацией о якобы возникших угрозах в школах, полиция Мангистауской области просит жителей Актау не поддаваться панике. В ведомстве отмечают, что реальной угрозы жизни и здоровью учащихся и сотрудников школ не установлено, передает Lada.kz.

Кадр из видео
Кадр из видео

В департаменте полиции сообщили, что несмотря на то, что школьникам и сотрудникам учебных заведений Актау по текущим фактам ничего не угрожает, полицейские обязаны и будут  проводить проверку каждого такого обращения в установленном порядке. Все обращения рассматриваются незамедлительно.

- Подобные провокационные сообщения — случаи с непроверенной, провокационной и ложной информацией — периодически появляются в Интернете. Зачастую они являются фейками и направлены на создание паники, - говорят в полиции. 

В ведомстве также напоминают об ответственности за распространение ложной информации.

- Лица, распространяющие заведомо ложную информацию будут установлены и привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством. Мы настоятельно просим граждан воздерживаться от репостов непроверенных сообщений и не способствовать распространению паники, - сообщили в департаменте полиции.  

Напомним, ранее неизвестные сообщили о готовящихся террактах в школах Актау. Также в соцсетях распротранили видео задержания мужчины, связав его с рассылкой о нападении на школы. В управлении образования не отменили занятия, сообщив о безопасности населения.

 

 

15
24
0
Комментарии

2 комментарий(ев)
Ed Word
Ed Word
*"но она есть" - устная на распространненном видео, то есть по сути условная угроза была и остается, дети и родители испугались, в школу не хотят. А если бы была информация что школы оснастили сотрудниками каждую школу, многие бы полагаю ощутили бы больше безопасности.
10.11.2025, 05:54
Ed Word
Ed Word
Ну хорошо, реальной угрозы пока не установленно, но она есть, поэтому лучше бы сказали какие конктретно меры полиция принимает для повышения безопасности и предотвращения реализайции угрозы? К примеру, обеспечили вооруженного сотрудника из числа участковых и патрульных в каждой школе в ближайшие дни? Что принимают, ведь в случае реального нападения на школу, не вооруженный охраник явно не станет помехой для проникновения?
10.11.2025, 05:47
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

