Полиция Мангистау: реальной угрозы жизни и здоровью учащихся и сотрудников школ не установлено

В связи с распространяющейся в мессенджерах информацией о якобы возникших угрозах в школах, полиция Мангистауской области просит жителей Актау не поддаваться панике. В ведомстве отмечают, что реальной угрозы жизни и здоровью учащихся и сотрудников школ не установлено, передает Lada.kz.

Кадр из видео

В департаменте полиции сообщили, что несмотря на то, что школьникам и сотрудникам учебных заведений Актау по текущим фактам ничего не угрожает, полицейские обязаны и будут проводить проверку каждого такого обращения в установленном порядке. Все обращения рассматриваются незамедлительно.

- Подобные провокационные сообщения — случаи с непроверенной, провокационной и ложной информацией — периодически появляются в Интернете. Зачастую они являются фейками и направлены на создание паники, - говорят в полиции.

В ведомстве также напоминают об ответственности за распространение ложной информации.

- Лица, распространяющие заведомо ложную информацию будут установлены и привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством. Мы настоятельно просим граждан воздерживаться от репостов непроверенных сообщений и не способствовать распространению паники, - сообщили в департаменте полиции.



Напомним, ранее неизвестные сообщили о готовящихся террактах в школах Актау. Также в соцсетях распротранили видео задержания мужчины, связав его с рассылкой о нападении на школы. В управлении образования не отменили занятия, сообщив о безопасности населения.