В Актауском городском отделе образования сообщили о результатах проверки школ

Спецслужбы проверили все школы, упомянутые в рассылке, и признали их безопасными, передает Lada.kz .

Иллюстративное фото автора

«В связи с информацией, распространяемой в социальных сетях, компетентные органы провели необходимые проверки. По их результатам здания образовательных учреждений, включённых в список, признаны безопасными, о чём выданы соответствующие акты», — говорится в официальном сообщении.

В городском отделе образования уведомили, что 10 ноября занятия во всех школах Актау будут проходить в традиционном формате по расписанию.

Напомним, также в соцсетях распротранили видео задержания мужчины, связав его с рассылкой о нападении на школы.

Полиция расследует массовые угрозы в адрес школ Актау, распространяемые в мессенджерах