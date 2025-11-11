Неизвестный, угрожавший детям, пока не найден: полиция Мангистау продолжает расследование

Полиция Мангистауской области продолжает расследование по факту распространённого в социальных сетях сообщения с угрозами в адрес школьников. По информации правоохранительных органов, личность подозреваемого пока не установлена, передает Lada.kz .

Фото с сайта pexels.com

В ведомстве отмечают, что следственные действия ведутся в усиленном режиме: проводится анализ цифровых следов, устанавливаются возможные источники распространения сообщения, отрабатываются все доступные версии. Ситуация находится на особом контроле.

При этом полицейские подчеркивают, что на данный момент реальной угрозы жизни и здоровью детей не выявлено. Учебные заведения продолжили работу в штатном режиме, обеспечены дополнительные меры безопасности.

Правоохранительные органы призывают граждан сохранять спокойствие, не поддаваться панике и не распространять непроверенную информацию. За распространение ложных сведений предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством РК.

Редакция Lada.kz следит за развитием событий.

Напомним, 9 ноября в чатах жителей Мангистауской области распространиились скриншоты с угрозами о готовящемся нападении на образовательные учреждения.

На 10 ноября школы работали в штатном режиме. Однако на занятия в первую и вторую смены пришли только 43,1% учеников (30 502 человека). Родители побоялись отпускать детей в школу.