Пропавшая в Актау девочка нашлась: стали известны новые подробности инцидента

По словам отца, Мадину нашли в том же микрорайоне, но достаточно далеко от дома – девочка вместо школы ушла играть на детскую площадку. О существовании игрового комплекса она знала от старших сестер, которые ранее в этом месте проводили с ней досуг. К слову, именно они ее и нашли.

С ребёнком всё в порядке, ситуация завершилась благополучно, - сообщил отец.

Родители поблагодарили всех, кто помог распространить ориентировку и поддерживал их в поисках.

В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области также подтвердили информацию о том, что жизни и здоровью ребенка на текущий момент ничего не угрожает.

