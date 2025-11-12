Момент возгорания прицепа грузовика попал на ВИДЕО в Мангистау

В Сети распространилось видео с моментом возгорания прицепа грузового автомобиля, двигавшегося по трассе. Подробности происшествия Lada.kz предоставили в пресс-службе ДЧС Мангистауской области.

Фото: кадр видео

Происшествие попало на камеры очевидцев. На кадрах видно, как на проезжей части вспыхнул прицеп грузового автомобиля.

По данным регионального ДЧС, возгорание произошло вчера, 11 ноября.

Вызов с места событий пожарным поступил в 11:05 часов.

На трассе Шетпе – Бейнеу произошло возгорание прицепа грузового автомобиля марки Volvo FH. Пожар был потушен до приезда спасателей. Пострадавших нет, - сообщили в ведомстве.

Напомним, 2 ноября на проезжей части в Актау вспыхнула и полностью сгорела Toyota Camry.